È stato inaugurato a Forlì un nuovo campo di allenamento per il tiro con l’arco di campagna, realizzato dall’associazione sportiva Frecce di Romagna presso la parrocchia di Pieve Acquedotto. La struttura è stata aperta nei giorni scorsi e permette agli appassionati di praticare questa disciplina all’aperto. L’area comprende le piste di tiro e le zone di sicurezza necessarie per l’attività. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e della comunità locale.

È stata inaugurato nei giorni scorsi a Forlì, dall’associazione sportiva Frecce di Romagna, un campo di allenamento per il tiro con l’arco di campagna presso la parrocchia di Pieve Acquedotto. Una specialità dagli aspetti romantici e autentici, l’arco di campagna, che si svolge all’aperto in terreni boschivi e magari accidentati, in cui le condizioni del terreno, meteorologiche e di luminosità costituiscono un ulteriore livello di difficoltà per gli arcieri. "L’associazione – afferma Raffaele Acri, vice presidente comitato Asi Forlì-Cesena – è nata cinque anni fa e continua il suo percorso di crescita, riscuotendo un buon successo tra le varie generazioni, unite dalla passione per una disciplina affascinante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tiro con l’arco di campagna. Un campo per le ‘Frecce’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bergur VS Ragnar - Compound Men Bronze Medal Match

Notizie e thread social correlati

Festa per il corso di tiro con l’arco. Compagnia del Piagnaro in campoDurante un pomeriggio dedicato allo sport, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del corso di tiro con l’arco organizzato...

Orosei, il Sardinia Camp unisce basket e tiro con l’arco in campo socialeA Orosei si è svolto il Sardinia Camp, un evento che ha coinvolto giovani atleti in attività di basket e tiro con l'arco.

Temi più discussi: Tutto pronto a Città della Pieve per la Coppa Italia delle Regioni; Tiro con l’arco a Carate, pioggia di medaglie per i brianzoli alla Targa degli Aironi; A Termoli una gara interregionale di tiro con l'arco; In Trentino via libera alla caccia ai cinghiali con arco e frecce. Cosa pensa Ispra? Può essere più efficace e precisa, il parere è positivo e si valuta la sperimentazione.

Tiro con l’arco, Mauro Nespoli vola in semifinale a Madrid in Coppa del Mondo! - x.com

Emulando un Paladino di Tiro con l'Arco reddit

Country archery. A field for the Arrows.It allows Audicom Srl (the data controller) to analyze users' use of digital text content for audience measurement purposes (i.e., for anonymous and aggregate analysis and statistics on user-accessed ... sport.quotidiano.net

Tiro con l’arco di campagna. Un campo per le 'Frecce'Inaugurata a Pieve Acquedotto la nuova struttura della squadra romagnola . msn.com