tirana in migliaia manifestano contro il resort di lusso legato a trump

Migliaia di persone sono scese in strada a Tirana per la 42esima notte consecutiva, protestando contro un resort di lusso legato a un ex presidente degli Stati Uniti. La manifestazione si concentra sulla volontà di bloccare il progetto, che si svilupperebbe in una zona protetta dal punto di vista ambientale, lo Zvernec. La protesta continua nonostante le autorità abbiano ripetutamente espresso opposizione all’opera. Non sono stati segnalati incidenti o arresti.

Per la 42esima notte di fila i manifestanti sono scesi in strada per combattere contro il progetto che sorgerebbe in un'area protetta dal punto di vista ambientale, lo Zvernec. La lotta contro il resort si è inoltre unita a doppio filo alla frustrazione legata a presunti episodi di corruzione politica, dei quali viene accusato il premier del Paese Edi Rama, giudicato da molti un leader poco trasparente e affidabile L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Proteste in Albania contro il mega resort di lusso: migliaia in piazza a Tirana

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