Pape Thiaw non guida più la nazionale senegalese di calcio. La sua posizione è stata ufficialmente revocata, lasciando vacante la panchina. Al suo posto, si valuta un ex allenatore che ha lavorato in Italia, proveniente dalla Serie A. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambiamento nel settore tecnico della squadra nazionale.

Thiaw non è più il ct del Senegal, il suo sostituto sulla panchina della Nazionale potrebbe essere un ex Serie A. Il panorama del calcio internazionale e africano registra un importante scossone sulla panchina del Senegal, con l’addio ufficiale del commissario tecnico Pape Thiaw. La drastica decisione è stata assunta formalmente dalla Federazione calcistica nazionale subito dopo la cocente e prematura eliminazione subita per mano del Belgio durante la sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali. I vertici del Paese africano hanno infatti annunciato l’apertura immediata di tutte le pratiche burocratiche necessarie a ottenere la risoluzione del contratto sia dell’allenatore capo sia dell’intero staff di collaboratori al suo seguito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thiaw esonerato dal Senegal. Sorpresa per il nuovo ct, potrebbe essere un ex tecnico della Serie A!

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