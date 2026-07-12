Il Senegal ha sollevato dall’incarico l’allenatore Pape Thiaw, che era in carica dal 2024. La decisione arriva dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale ai Mondiali Stati Uniti-Messico-Canada del 2026. La federazione ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con il tecnico. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sulle tempistiche future.

Il Senegal ha esonerato il ct Pape Thiaw, in carica dalla fine del 2024. L'allenatore paga l'eliminazione ai 16mi di finale ai Mondiali Usa-Messico-Canada 2026. Lo ha annunciato la Federcalcio senegalese. "Al termine della riunione del Comitato Esecutivo (FSF) è stato deciso di avviare una procedura di cessazione dal servizio per il selezionatore nazionale Pape Thiaw, nonché per l'intero staff tecnico", scrive la Federazione. Il presidente Abdoulaye Fall terrà lunedì una conferenza stampa per precisare le "motivazioni di questa decisione" e "parlare del futuro"., Thiaw, 45 anni, paga una deludente Coppa del Mondo in cui i Teranga Lions hanno perso due volte nella fase a gironi, contro la Francia (3-1) e la Norvegia (3-2), prima di una vittoria (5-0) contro l'Iraq. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Senegal, ufficiale l'esonero del ct Pape Thiaw

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