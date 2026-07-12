Un rappresentante regionale ha confermato che i sindacati chiedono di estendere il tesserino identificativo per i rider a tutti i Comuni umbri. La proposta mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La richiesta si inserisce in una battaglia portata avanti da tempo, secondo quanto dichiarato, e mira a migliorare la trasparenza e il controllo delle attività di consegna. La proposta è attualmente in fase di discussione.

"La richiesta avanzata dai sindacati di estendere il tesserino identificativo per i rider a tutti i Comuni umbri conferma la bontà di una battaglia che sosteniamo da tempo. Il settore delle consegne a domicilio ha bisogno di regole chiare, controlli efficaci e strumenti che garantiscano legalità, sicurezza e trasparenza": lo afferma il capogruppo regionale della Lega Umbria, Enrico Melasecche. "Innanzitutto si tutelano in questo modo i lavoratori contrastando il caporalato, il lavoro nero e lo sfruttamento, ma si offrono anche garanzie ai cittadini" sostiene. "Chi riceve una consegna a domicilio - dice Melasecche - deve poter sapere chi ha davanti, con la certezza che si tratti di una persona identificata e autorizzata a svolgere quel servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tesserino per i rider. Melasecche: "Garantire sicurezza ai cittadini"

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