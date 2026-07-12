teo teocoli tarantino legato a taranto personaggi

Di Franco Presicci: Teo Teocoli è nato a Taranto nel ‘45, in via Dante, in una famiglia di giostrai. Arrivò a Milano quando era piccolo e povero. andò ad abitare con i genitori in viale Zara. Accennò alla sua biografia la sera del 24 naggio del 2013 nella Sala Congressi della Provincia di Milano. L’Associazione regionale pugliesi gli aveva assegnato il Premio Ambasciatori Terra di Puglia e dal palco dopo aver ringraziato parlò delle sue origini, della sua città che non stava in buona salute e di quelli che sradicavano gli ulivi per trasferirli al Nord. Qualcuno osservò che c’erano altri ladri: quelli che staccavano le palle delle cuspidi dei trulli e le stesse pietre delle case incappucciate in rovina. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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