Tennistavolo tre squadre azzurre agli ottavi agli Europei Giovanili

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre squadre italiane di tennistavolo si sono qualificate agli ottavi di finale agli Europei Giovanili 2026 a Gondomar, in Portogallo. Le squadre Under 19, Under 15 e Under 15 sono passate alla fase successiva dei tornei a squadre. Le Under 19 cercheranno di conquistare il 17° posto per riottenere l’accesso alla Prima Divisione.

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Proseguono gli Europei Giovanili 2026 di tennistavolo a Gondomar, in Portogallo: diventano tre le squadre dell’Italia qualificate per gli ottavi di finale dei tornei a squadre, ovvero gli Under 19, gli Under 15 e le Under 15, mentre le Under 19 proveranno a centrare il 17° posto che vale la risalita in Prima Divisione. Tra le Under 15 nel play-off 2 l’Italia supera la Slovacchia per 3-1: Alice Borsani supera Bianka Bacsova per 3-1 (11-6, 11-4, 9-11, 11-5), Claudia Bertolini cede a Barbora Guassardo per 2-3 (11-4, 12-10, 8-11, 9-11, 12-14), Claudia BertoliniMatilde Buzzoni battono Bianka BacsovaVivien Murkova per 3-1 (9-11, 11-8, 11-6, 11-9), e Claudia Bertolini regola Bianka Bacsova per 3-0 (11-7, 11-7, 11-6). 🔗 Leggi su Oasport.it

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