tennistavolo tre squadre azzurre agli ottavi agli europei giovanili

Notizia in breve

Tre squadre italiane di tennistavolo si sono qualificate agli ottavi di finale agli Europei Giovanili 2026 a Gondomar, in Portogallo. Le squadre Under 19, Under 15 e Under 15 sono passate alla fase successiva dei tornei a squadre. Le Under 19 cercheranno di conquistare il 17° posto per riottenere l’accesso alla Prima Divisione.