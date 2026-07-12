Durante il falò di Temptation Island, Sara e Gabriele si sono ufficialmente lasciati. La coppia, insieme da sette anni, ha affrontato un confronto difficile, durante il quale è emersa la gelosia di Gabriele. Il conduttore ha richiamato Gabriele sulla sua possessività e ha accompagnato Sara fuori dallo studio, segnando la fine della relazione con un momento di grande tensione.

Il conduttore richiama Gabriele sulla gelosia e accompagna Sara dopo il confronto A Temptation Island uno dei falò più attesi si chiude con una separazione dolorosa: protagonisti Sara e Gabriele, coppia segnata da sette anni di relazione e da una gelosia che, nel confronto finale, emerge in t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Sara e Gabriele si sono lasciati, nel falò della separazione un duro intervento di Filippo Bisciglia

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Temptation Island, Gabriele e Sara si dicono addio: interviene Filippo Bisciglia

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