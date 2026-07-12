Tempo stabile e assolato la colonnina di mercurio sale a 32°

Da bergamonews.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giornata di domenica 12 luglio si presenta con tempo stabile e soleggiato, con temperature che raggiungono i 32 gradi. Durante il giorno, i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, nella notte sono previste precipitazioni. Nelle ore immediatamente successive, non sono attese piogge.

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Il meteo a Bergamo e provincia per la giornata di domenica 12 luglio riserva cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4385m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo. Previsioni sulla Lombardia Dopo il meteo a Bergamo volgiamo lo sguardo sulla Lombardia: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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