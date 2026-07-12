Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 13 al 17 luglio 2026 | Alexandra tornerà con Christoph?
Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 13 al 17 luglio? Al centro delle trame troviamo una rivelazione di Christoph Saalfeld che sconvolge Alexandra. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: Christoph sconvolge Alexandra con una rivelazione. Il ritorno di Alexandra suscita sentimenti contrastanti in Christoph. Mentre l’albergatore non riesce a essere completamente sereno, la donna parla con Markus e si dice ottimista sul suo futuro accanto a Saalfeld. Quando Sophia incontra Christoph, fa fatica a nascondere il suo disagio per la distanza che si è instaurata tra loro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
La Promessa - Anticipazioni 8 e 9 Luglio 2026 - LEOCADIA E CRISTOBAL AMANTI !
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Tempesta D’Amore, Anticipazioni Tedesche: Alexandra teme di perdere Christoph per sempre!Alexandra si trova a dubitare dei sentimenti di Christoph, chiedendosi se stia recitando o se abbia ancora sentimenti per lei.
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