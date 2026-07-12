Per i bambini del Cenacolo Francescano sono stati distribuiti teli mare, zaini e beauty case in omaggio. La consegna si è svolta in occasione dell'iniziativa estiva, rivolta a famiglie con difficoltà economiche. L’evento mira a fornire supporto pratico ai minori, facilitando le attività ricreative legate alla stagione estiva. La distribuzione ha coinvolto i volontari dell’associazione, che hanno consegnato i beni direttamente alle famiglie.

L’estate richiama mare, vacanze, ma non tutti i bimbi possono partire col necessario. Per molte famiglie acquistare un telo mare, uno zainetto o un beauty case è una spesa difficile da sostenere. Ma, ci ha pensato il Lions club Albinea Ludovico Ariosto col service ‘Onde Blu’ che ha consegnato al Cenacolo Francescano: 40 beauty case contenenti prodotti per l’igiene personale, 30 teli mare, berrettini, borracce, zainetti e bustine porta cosmetici. Alla consegna erano presenti la presidente, Gloria Cacciavillani, soci del club e tre amici che hanno aderito, Gabriella Calvamoretti, Giuseppe Berti e Olga Pattacini. Le suore hanno accolto con grande riconoscenza la donazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teli mare, zaini e beauty case in regalo per i bimbi del Cenacolo Francescano

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