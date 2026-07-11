Tassa sui mini-pacchi extra UE Lega e Forza Italia chiedono un nuovo rinvio fino al 2027

Da dayitalianews.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lega e Forza Italia hanno presentato emendamenti al decreto Infrastrutture per chiedere un rinvio dell’entrata in vigore della tassa sui mini-pacchi provenienti da Paesi extra UE. La proposta mira a posticipare l’applicazione della misura fino al 2027. Attualmente, la tassa è prevista per essere attiva a partire dalla data stabilita nel decreto, ma le forze politiche chiedono di spostare ulteriormente la sua entrata in vigore.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentati emendamenti al decreto Infrastrutture per posticipare l’entrata in vigore. Lega e Forza Italia puntano a rinviare ancora l’applicazione della tassa sui mini-pacchi provenienti da Paesi extra Unione Europea. I due partiti di maggioranza hanno infatti depositato due emendamenti identici al decreto Infrastrutture e PNRR, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera. La proposta prevede di spostare l’entrata in vigore dell’imposta dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, concedendo così un ulteriore anno di rinvio rispetto al calendario attualmente previsto. Copertura finanziaria già individuata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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