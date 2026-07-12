L’Associazione nazionale Padri in Movimento ha annunciato l’arrivo di un referente anche in Umbria. La presenza dell’associazione, che si occupa di supportare i papà separati, sarà ufficializzata con l’insediamento di un nuovo punto di riferimento locale. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione alle difficoltà dei padri nelle situazioni di separazione e affidamento.

L’ Associazione nazionale Padri in Movimento sarà presente anche in Umbria con un suo referente. L’associazione che supporta i papà separati annuncia il potenziamento della propria struttura territoriale anche in Umbria, attraverso la nomina del referente regionale, figura strategica per offrire ascolto, orientamento e supporto concreto ai papà separati. Il referente è Luigi Petruzzellis (numero WhatsApp 3282683759, mail [email protected]). "In un contesto in cui migliaia di padri affrontano quotidianamente difficoltà legali, economiche e relazionali dopo la separazione, la presenza di referenti locali rappresenta un presidio fondamentale – fa sapere l’associazione –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tanti papà in difficoltà: anche l’Umbria ora ha il suo referente

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