L’Italia ha battuto la Cina al tie-break nella Nations League 2026 di volley femminile, conquistando la decima vittoria e chiudendo la fase preliminare al secondo posto. La squadra si prepara ora alle Final Eight, in programma a Macao dal 22 al 26 agosto. I giocatori hanno commentato le sfide, con alcuni sottolineando le aspettative degli avversari e l’importanza di affrontare questa fase decisiva.

L’Italia ha sconfitto la Cina al tie-break e ha conquistato la decima vittoria nella Nations League 2026 di volley femminile, chiudendo la fase preliminare al secondo posto e lanciandosi così con ottimismo verso le Final Eight, che si disputeranno a Macao (Cina) dal 22 al 26 agosto. Le ragazze del CT Julio Velasco sono state brave a recuperare da 1-2 contro le padrone di casa in quel di Hong Kong, vincendo la seconda partita consecutiva per 3-2 dopo quella di ieri contro il Canada. Il martello Myriam Sylla ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Ad essere sinceri, c’era la voglia di fare molto meglio in generale tutta la tappa dal punto di vista delle prestazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sylla: “Tutti ci aspettano al varco per farci cascare”. Nervini: “Impatto nel momento importante”

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