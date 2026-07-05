Disastro Antonelli proprio nel momento più importante | finale da incubo

Durante la gara, il pilota ha subito un incidente che ha compromesso la sua performance nella fase finale. Nei momenti cruciali, ha perso terreno a causa di problemi tecnici che lo hanno costretto a rallentare. La sua corsa, che sembrava destinata a una buona posizione, si è conclusa con una performance deludente. La gara si è conclusa con un risultato negativo per il concorrente, che ha visto sfumare le possibilità di successo proprio nel momento più importante.

Per lunghi giri sembrava una di quelle domeniche da raccontare con gli occhi lucidi: ritmo, coraggio, la sensazione che qualcosa di grande potesse davvero accadere. Kimi Antonelli era lì, dentro la gara, dentro il momento. Poi, all’improvviso, un dettaglio che nessuno vorrebbe sentire quando il traguardo è vicino: una voce in radio, un sospetto, e quell’aria che cambia. A Silverstone il giovane pilota della Mercedes stava costruendo una prova da protagonista, con la parte più difficile già alle spalle e la parte più bella davanti. In pista si respirava la possibilità concreta di un risultato pesante, di quelli che fanno esplodere i social e accendono i tifosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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