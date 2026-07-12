Sono andato a vedere questo film senza nessuna attesa, pensando fosse un film di genere, minore, conformista e non aspettandomi null'altro che un'ennesima riedizione di un immaginario ormai logoro, tedioso, stantìo. E invece ho trovato un film epico, grandioso, originale dove i sentimenti e l'evoluzione psicologica dei personaggi prevalgono sugli stilemi del film d'azione. Non solo: abbiamo anche ambientazioni fantasmagoriche e un immaginario fantascientifico ricchissimo e quasi neo-barocco. Tutto il film è comunque retto dal fascino felino e ironico della bella e giovane attrice australiana Milly Alcock. Una scelta molto azzeccata, che affascina fin dall'inizio con una versione pulp, trash e bohemien dell'eroina disincantata che si sbronza nei locali galattici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Supergirl" un "film rivelazione" già di culto per chi è appassionato di fantasy e fantascienza. Una bella sorpresa!

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