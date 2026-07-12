Sulla stazione la Cisl attacca | Nodo trascurato
La stazione ferroviaria è in condizioni di abbandono, con aree trascurate e assenza di servizi di indicazioni. La Cisl denuncia che il nodo ferroviario è trascurato dall’amministrazione comunale. Stefano Boni, rappresentante sindacale, critica la mancanza di interventi e di manutenzione. La situazione riguarda ambienti lasciati a sé stessi e servizi insufficienti. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso la denuncia del sindacato.
Il rappresentante sindacale della Cisl, Stefano Boni, attacca l’amministrazione comunale per le condizioni in cui versa la stazione ferroviaria, "ambiente abbandonato, aree trascurate, servizi assenti di indicazioni". Nonostante gli interventi effettuati, Boni vede irrisolti i problemi che incidono sulla qualità del viaggio: ""I marciapiedi non sono stati adeguati agli standard europei, rendendo complicato l’accesso ai treni. Le pensiline coperte non ci sono, le biciclette continuano ad accumularsi ovunque per mancanza di rastrelliere, il binario 1 è inutilizzato e l’intera area è soffocata da erba alta e rifiuti di ogni genere. Le transenne di sicurezza, divelte in più punti, permettono a molti passeggeri di attraversare i binari invece di utilizzare il sottopassaggio, con rischi evidenti e ormai quotidiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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