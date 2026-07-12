Sulla stazione la Cisl attacca | Nodo trascurato

Notizia in breve

La stazione ferroviaria è in condizioni di abbandono, con aree trascurate e assenza di servizi di indicazioni. La Cisl denuncia che il nodo ferroviario è trascurato dall’amministrazione comunale. Stefano Boni, rappresentante sindacale, critica la mancanza di interventi e di manutenzione. La situazione riguarda ambienti lasciati a sé stessi e servizi insufficienti. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso la denuncia del sindacato.