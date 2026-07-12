Lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran, che ha dichiarato che la sua importanza supera quella dell'atomica. Nel frattempo, il governo del Qatar ha condannato con fermezza gli attacchi lanciati domenica dall'Iran contro territori vicini e ha avvertito che si riserva il diritto di rispondere. La regione rimane sotto tensione a causa delle recenti azioni e delle dichiarazioni di Teheran.

Nel frattempo, il governo del Qatar, Paese mediatore tra Washington e Teheran, ha condannato con fermezza i "rinnovati attacchi" lanciati domenica dall'Iran contro il proprio territorio e altri Stati della regione, avvertendo che si riserva "il diritto di rispondere". Ha inoltre espresso solidarietà ai "Paesi fratelli" colpiti dalla Repubblica Islamica, chiedendo l'immediata cessazione delle ostilità e un ritorno al dialogo L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Stretto di Hormuz nuovamente chiuso, l’Iran: ‘Per noi più importante dell’atomica’

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Stretto di Hormuz, tensioni Iran-Usa: chiusura dopo il blocco statunitense

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