A dieci anni dalla strage ferroviaria che causò 23 vittime, il presidente della Repubblica ha incontrato il padre di una delle vittime, dicendogli che il suo figliolo è sempre vicino. La commemorazione ha evidenziato la durata del dolore per i familiari, che non si è affievolito nel tempo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle vittime, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Dieci anni non sono bastati ad attenuare il dolore. Lo si è percepito negli sguardi dei familiari delle 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, nei silenzi che hanno accompagnato la cerimonia e nelle parole pronunciate davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornato ad Andria dopo 10 anni per condividere ancora una volta il lutto di un territorio. La sua presenza è stata il gesto istituzionale più forte di una commemorazione che ha unito memoria, vicinanza e il richiamo a una sicurezza che non può più conoscere ritardi. Tra i momenti più intensi c'è quello vissuto da Vincenzo Tedone, padre di Francesco Ludovico, il diciassettenne di Corato morto due giorni dopo il rientro da un'esperienza di studio in Giappone. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Strage dei treni, Mattarella dopo 10 anni riconosce il papà di una delle 23 vittime: «Il tuo figliolo ti è sempre vicino»

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Dieci anni fa la strage dei treni in Puglia, la commemorazione con Mattarella

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