strafossone le foto e la classifica della 21esima edizione

Notizia in breve

Nel verde delle campagne di Carrara, tra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno, si è svolta la 21ª edizione dello Strafossone. La gara ha visto una forte partecipazione di atleti, con molte foto scattate lungo il percorso. La competizione si è svolta in una giornata soleggiata, con il paesaggio naturale che ha fatto da sfondo alle performance dei concorrenti. La classifica finale è stata pubblicata sui canali ufficiali dell’evento.