Strafossone le foto e la classifica della 21esima edizione
Nel verde delle campagne di Carrara, tra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno, si è svolta la 21ª edizione dello Strafossone. La gara ha visto una forte partecipazione di atleti, con molte foto scattate lungo il percorso. La competizione si è svolta in una giornata soleggiata, con il paesaggio naturale che ha fatto da sfondo alle performance dei concorrenti. La classifica finale è stata pubblicata sui canali ufficiali dell’evento.
Carrara, 12 luglio 2026 – Tra il bianco delle Alpi Apuane e l'azzurro del Mar Tirreno, nella verde campagna carrarina, il 21° Strafossone ha confermato ancora una volta il proprio fascino richiamando un'eccellente partecipazione di atleti. Una gara veloce di poco meno di 9 chilometri, interamente pianeggiante, che si sviluppa tra le strade del borgo di Fossone, offrendo il contesto ideale per prestazioni di alto livello. https:www.lanazione.itmassa-carrarasportstrafossone-le-foto-della-corsa-rgd4jevv La manifestazione ha riservato grande attenzione anche al settore giovanile, con numerose gare dedicate ai più piccoli e ricchi premi per tutti, a testimonianza della volontà degli organizzatori di investire sul futuro dell'atletica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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