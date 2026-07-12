Due giocatori sono stati esclusi dalla lista della nazionale under 17 di hockey su pista convocata per il campionato europeo a Braga. Si tratta di un esterno e di un portiere, entrambi provenienti da Correggio. La squadra, composta ora da dieci atleti, partirà lunedì 20 per il torneo in Portogallo. Tra i convocati figura anche Stephan Montanari, che indosserà la maglia azzurra.

Erano dodici i convocati per il raduno della nazionale under 17 di hockey su pista che disputerà il campionato europeo di categoria a Braga, in Portogallo, a partire da lunedì 20, ma il tecnico Pierluigi Bresciani li ha ridotti a dieci, purtroppo escludendo i due atleti di Correggio, l’esterno Davide Ferretti e il portiere Davide Subazzoli. Resta invece confermato nel gruppo titolare lo scandianese Stephan Montanari, mentre i due correggesi sono riserve sino al momento della partenza per la terra lusitana. Dovesse succedere qualcosa nel ritiro ancora a dodici che prosegue in questi giorni a Recoaro, Ferretti e Subazzoli sono pronti a subentrare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stephan Montanari in maglia azzurra agli Europei U17

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