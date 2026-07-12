Stasera niente Mondiali di calcio sulla RAI | orari semifinali canali streaming

Questa sera e domani, le partite dei Mondiali di calcio non saranno trasmesse sulla Rai. Gli appassionati dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per seguire le semifinali. La programmazione sportiva della rete pubblica subirà una pausa in queste due giornate. Nessuna partita sarà visibile sui canali tradizionali né tramite streaming ufficiale. La trasmissione riprenderà successivamente con le fasi successive del torneo.

Gli appassionati dovranno, a malincuore, osservare una piccola pausa. Questa sera e domani non ci saranno infatti le partite dei Mondiali di calcio sulla Rai. La competizione, entrato ormai nella fase decisiva, tornerà al centro dell’attenzione martedì 14 e mercoledì 15 luglio con le semifinali. Nella prima sfida la Francia, finalista della scorsa edizione e reduce dal successo ottenuto contro il Marocco, affronterà a Dallas la Spagna, il fischio d’inizio è previsto alle 21:00 italiane. Gli Iberici, detentori del titolo continentale, hanno guadagnato l’ingresso tra le migliori quattro grazie al successo di misura ottenuto contro il Belgio. Mercoledì sera sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina, la partita si giocherà ad Atlanta e inizierà alle 21:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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