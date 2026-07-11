Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orari sabato 11 luglio canale streaming

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sulla RAI si gioca la partita valida per le semifinali dei Mondiali di calcio 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Dopo le qualificazioni di Francia e Spagna nella parte alta del tabellone, si attende di conoscere le altre due semifinaliste. La partita si svolge sabato 11 luglio, con orario e canale specifici e sarà trasmessa anche in streaming. La competizione si svolge tra le tre nazioni ospitanti.

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Dopo che Francia e Spagna hanno raggiunto la semifinale nella parte alta del tabellone, è giunto il momento di scoprire quali saranno le altre due semifinaliste dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nella notte italiana tra sabato 11 e domenica 12 luglio si disputeranno gli ultimi due quarti di finale della Coppa del Mondo. Prima sarà il turno della Norvegia di Erling Haaland e dell’Inghilterra di Harry Kane, che scenderanno in campo a Miami Gardens per una sfida che si preannuncia a dir poco scoppiettante e sicuramente non scontata. A seguire i riflettori saranno puntati su Kansas City per la sfida tra l’Argentina di Lionel Messi (reduce dalla miracolosa rimonta contro l’Egitto) e la Svizzera di Johan Manzambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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