Sport in tv oggi domenica 12 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 12 luglio, sono trasmessi diversi eventi sportivi in televisione e streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono le partite di Wimbledon nel tennis, le tappe del Tour de France nel ciclismo, il Gran Premio di Germania della MotoGP e le partite femminili della Nations League di volley. Gli eventi sono visibili su vari canali e piattaforme digitali, con orari e programmazioni distribuiti durante tutta la giornata.

Oggi, domenica 12 luglio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, la MotoGP con il GP della Germania, il volley femminile con la Nations League, e tanto altro ancora. Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio l’undicesima tappa stagionale: per il GP di Germania, al Sachsenring, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Non sarà al via della gara Marco Bezzecchi, rientrato in Italia dopo la frattura alla clavicola. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull’erba londinese del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: la finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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