Splendida d’Italia terza corona regionale

Sofia Ottaviani di Fano ha vinto la terza corona regionale del Summer Tour 2026 di Splendida d’Italia, durante la gara tenutasi domenica al Bon Bon al Lido di Fano. La competizione ha visto partecipanti da diverse zone, con la vittoria che ha premiato la concorrente in base alle valutazioni della giuria. La finale si è svolta nel pomeriggio, con la proclamazione del risultato e la premiazione della vincitrice.

Sofia Ottaviani di Fano si aggiudica la terza corona regionale del Summer Tour 2026 del concorso nazionale Splendida d’Italia che si è svolta domenica scorsa al Bon Bon al Lido di Fano. Al secondo posto si è piazzata Chanel Shkozaj di Vallefoglia con la fascia Sorriso Tv e omaggio Prosopika cosmetici mentre la fascia Moda Mare è andata ad Asia Verdari di Fano. La serata condotta da Augusto Alessi si è aperta con la presentazione delle concorrenti in outfit casual con la t-shirt ufficiale del concorso contraddistinta dalla maglietta rossa a sottolineare la lotta al femminicidio 365 giorni all’anno. La moda è entrata in passerella con le concorrenti, accompagnate da alcune finaliste regionali, con la collezione di abbigliamento donna by Gianlorenzi Fano per proseguire con le uscite eleganti in abito lungo e costume ufficiale del format. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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