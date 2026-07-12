Spediti dalla Cina e spacciati per giocattoli | come funzionava la maxi rotta dei profilattici falsi intercettata dall’Olaf

Da notizie.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’operazione dell’Olaf ha intercettato una rotta di traffico transfrontaliero di oltre 200mila profilattici falsi provenienti dalla Cina. I preservativi, spacciati per originali, sono stati distribuiti in Europa. L’ufficio antifrode ha segnalato il rischio di false protezioni e problemi di sicurezza per i consumatori. Il traffico è stato smantellato, ma le autorità continuano le indagini sulla rete di produzione e distribuzione.

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L’Ufficio antifrode dell’Unione europea, l’Olaf, ha lanciato l’allarme sui profilattici contraffatti: “Falsa protezione, rischio reale”. L’Olaf ha individuato e analizzato con successo una rotta di traffico transfrontaliero utilizzata per la distribuzione di oltre 200mila preservativi contraffatti in Europa. I profilattici falsi venivano venduti in Europa utilizzando il nome e il logo di un marchio noto. – Notizie.com Parlando a Bruxelles, al termine dell’inchiesta, il direttore generale dell’Olaf Petr Klement ha dichiarato: “ I preservativi contraffatti sono pericolosi. Non sono testati, non sono controllati e non sono sicuri. Possono favorire la diffusione di infezioni sessualmente trasmissibili. 🔗 Leggi su Notizie.com

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