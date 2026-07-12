Sabato, un razzo sperimentale riutilizzabile giapponese ha effettuato con successo il suo primo volo di prova, decollando e atterrando in sicurezza. Il test rappresenta un passo importante per il paese nel settore spaziale, con l’obiettivo di ridurre i costi di lancio e competere con altri operatori globali, come SpaceX. La tecnologia sviluppata mira a rendere i futuri voli spaziali più sostenibili e meno costosi.

Sabato, un razzo sperimentale giapponese riutilizzabile è decollato e atterrato in sicurezza durante il suo primo volo di prova; il Giappone punta così a sviluppare una tecnologia fondamentale per ridurre i costi di lancio e competere nel mercato spaziale globale, attualmente dominato da SpaceX. Il razzo RV-X si è alzato in volo, è rimasto in sospensione e si è spostato orizzontalmente prima di atterrare, nel corso di un volo durato meno di un minuto presso il Centro di collaudo di Noshiro della JAXA (l’agenzia spaziale giapponese), nel nord-est del Paese; l’evento è stato trasmesso in diretta streaming da NVS, un gruppo di appassionati di spazio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spazio, il Giappone testa il primo razzo riutilizzabile: il video del volo di prova

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