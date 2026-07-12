Sparito nel nulla Paolo Riva di 53 anni

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da mercoledì scorso, sono in corso ricerche per trovare un uomo di 53 anni scomparso dalla sua casa a Inzago. Le forze dell’ordine stanno ispezionando le campagne e le aree circostanti nel tentativo di rintracciarlo. La scomparsa ha causato ore di angoscia tra familiari e vicini, che attendono notizie sulle sue condizioni. Le ricerche sono ancora in corso senza esito.

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Ore di angoscia e ricerche in forze in corso nelle campagne e a largo raggio, si cerca Paolo Riva, 53 anni, scomparso da mercoledì scorso dalla sua casa di Inzago. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine: in campo ieri per perlustrare campi, zone campestri e boscaglia Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e gruppi di volontari, vigili del fuoco e unità cinofile. Le ricerche si svolgono su area allargata, ma sono concentrate, in particolare, nelle campagne intorno al paese. Il riserbo sulle circostanze dell’allontanamento è rigoroso. Dalla pagina del Comune di Inzago, che rimbalza su tutti i social e i portali locali, la famiglia lancia un appello divulgando una foto dell’uomo (nella foto), irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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