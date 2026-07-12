Da mercoledì scorso, sono in corso ricerche per trovare un uomo di 53 anni scomparso dalla sua casa a Inzago. Le forze dell’ordine stanno ispezionando le campagne e le aree circostanti nel tentativo di rintracciarlo. La scomparsa ha causato ore di angoscia tra familiari e vicini, che attendono notizie sulle sue condizioni. Le ricerche sono ancora in corso senza esito.

Ore di angoscia e ricerche in forze in corso nelle campagne e a largo raggio, si cerca Paolo Riva, 53 anni, scomparso da mercoledì scorso dalla sua casa di Inzago. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine: in campo ieri per perlustrare campi, zone campestri e boscaglia Carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e gruppi di volontari, vigili del fuoco e unità cinofile. Le ricerche si svolgono su area allargata, ma sono concentrate, in particolare, nelle campagne intorno al paese. Il riserbo sulle circostanze dell’allontanamento è rigoroso. Dalla pagina del Comune di Inzago, che rimbalza su tutti i social e i portali locali, la famiglia lancia un appello divulgando una foto dell’uomo (nella foto), irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparito nel nulla. Paolo Riva di 53 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tiziano Allegretti scomparso dal Quadraro e il motorino in un fosso: dopo 21 anni è come sparito nel nulla

Un intero museo sparito nel nulla. Il giallo dell’eredità di Atto MelaniUn museo con circa 300 opere, tra cui dipinti di artisti come Correggio, è scomparso senza lasciare tracce.