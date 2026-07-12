Spalletti senza colpi | quale Juventus ritroverà domani al raduno

Domani il raduno della Juventus si svolgerà con una squadra incompleta, priva dei giocatori rientrati dal Mondiale e dei nuovi acquisti. La formazione ufficiale non sarà ancora definita, e le scelte tattiche di Luciano Spalletti sono state rimandate. Alla Continassa si presentano giocatori di base, senza le variazioni previste dal progetto, che al momento resta fermo.

di Mauro Munno . All Continassa una squadra provvisoria senza i reduci dal Mondiale e i rinforzi. Il progetto tattico ideale disegnato da Luciano Spalletti durante le vacanze deve, per il momento, rimanere chiuso in un cassetto della Continassa. Al raduno bianconero si presenterà infatti una squadra provvisoria, una “Vecchia Signora” nel senso più letterale del termine. Con l’addio di Dusan Vlahovic, rimasto svincolato, l’unico vero volto nuovo della stagione 2026-27 sarà il giovane azzurrino Jeff Ekhator (ex Genoa). Gli almeno quattro o cinque rinforzi espressamente richiesti dal tecnico restano ancora semplici bozze nei block-notes della dirigenza, da sviluppare nei prossimi cinquanta giorni di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SPALLETTI - JUVE: RINNOVO ad un PASSO!

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