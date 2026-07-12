Spagna anche i 2007 fanno paura | dominano l' Europeo Under 19 E non hanno mai preso gol

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La nazionale spagnola under 19 ha vinto l’Europeo in Galles senza subire alcun gol. È il decimo titolo continentale per la cantera spagnola, che continua a dimostrarsi dominante. La squadra, composta anche da giocatori del 2007, ha conquistato il torneo con una prestazione impeccabile in difesa. La finale si è conclusa con una vittoria senza reti subite, consolidando la reputazione della selezione giovanile spagnola.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La cantera spagnola è inesauribile. Ieri in Galles la nazionale under 19 della Roja ha conquistato l’Europeo di categoria. È il decimo successo della Spagna nelle 23 edizioni organizzate dal 2002, data di riorganizzazione del torneo, e negli ultimi 3 anni, dopo la vittoria dell’Italia, la Rojita ha fatto primo, secondo e primo: la forza del movimento giovanile spagnolo è evidente.  Parliamo della generazione del 2007, ovvero l’anno di nascita di Lamine Yamal e Pau Cubarsí che però sono in altre faccende affaccendati. La nazionale è allenata da Paco Gallardo e ha chiuso il torneo con 5 vittorie su 5 e un parziale di 19-0: quasi 4 gol a partita e per la prima volta nella storia della competizione nessun gol incassato, cosa mai successa nella storia del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spagna anche i 2007 fanno paura dominano l europeo under 19 e non hanno mai preso gol
© Gazzetta.it - Spagna, anche i 2007 fanno paura: dominano l'Europeo Under 19. E non hanno mai preso gol...
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Licina scalda i motori per la nuova stagione: lavoro duro per il classe 2007 in attesa dell’Europeo Under 19 e del ritiro in Prima Squadra – VIDEOIl calciatore classe 2007 sta preparandosi per la nuova stagione, con attenzione all’Europeo Under 19 e al ritiro con la Prima Squadra.

Spagna, il segreto è Yamal? Macché, è la difesa che non ha ancora preso gol...La Spagna ha conquistato i quarti di finale del Mondiale senza aver subito gol finora.

Temi più discussi: Europei: le 14 convocate di coach Gagliardi, si parte con la Polonia; Campionati Europei a squadre: gli Amateur difendono il titolo; Francesco Verde, il custode della difesa azzurra: Convinto che stupiremo; Europeo Under 20F, Italia-Islanda 79-86 (Giacchetti 20). Domani ottavo col Belgio (ore 17.00, Live YT FIBA).

europeo under spagna anche i 2007Non c'è storia: 5 partite vinte su altrettante giocate nonostante Lamine e Cubarsì siano già in nazionale maggiore. Le stelle? Junyent e PitarchNon c'è storia: 5 partite vinte su altrettante giocate nonostante Lamine e Cubarsì siano già in nazionale maggiore. Le stelle? Junyent e Pitarch ... gazzetta.it

Italia agli Europei Under 19: i convocati, gli avversari, il girone e dove vedere le partite in TVI convocati sono venti. Tredici sono nati nel 2007. Cinque di loro sono classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe). I più giovani sono due attacc ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web