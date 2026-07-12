La nazionale spagnola under 19 ha vinto l’Europeo in Galles senza subire alcun gol. È il decimo titolo continentale per la cantera spagnola, che continua a dimostrarsi dominante. La squadra, composta anche da giocatori del 2007, ha conquistato il torneo con una prestazione impeccabile in difesa. La finale si è conclusa con una vittoria senza reti subite, consolidando la reputazione della selezione giovanile spagnola.

La cantera spagnola è inesauribile. Ieri in Galles la nazionale under 19 della Roja ha conquistato l’Europeo di categoria. È il decimo successo della Spagna nelle 23 edizioni organizzate dal 2002, data di riorganizzazione del torneo, e negli ultimi 3 anni, dopo la vittoria dell’Italia, la Rojita ha fatto primo, secondo e primo: la forza del movimento giovanile spagnolo è evidente. Parliamo della generazione del 2007, ovvero l’anno di nascita di Lamine Yamal e Pau Cubarsí che però sono in altre faccende affaccendati. La nazionale è allenata da Paco Gallardo e ha chiuso il torneo con 5 vittorie su 5 e un parziale di 19-0: quasi 4 gol a partita e per la prima volta nella storia della competizione nessun gol incassato, cosa mai successa nella storia del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna, anche i 2007 fanno paura: dominano l'Europeo Under 19. E non hanno mai preso gol...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Licina scalda i motori per la nuova stagione: lavoro duro per il classe 2007 in attesa dell’Europeo Under 19 e del ritiro in Prima Squadra – VIDEOIl calciatore classe 2007 sta preparandosi per la nuova stagione, con attenzione all’Europeo Under 19 e al ritiro con la Prima Squadra.

Spagna, il segreto è Yamal? Macché, è la difesa che non ha ancora preso gol...La Spagna ha conquistato i quarti di finale del Mondiale senza aver subito gol finora.

Temi più discussi: Europei: le 14 convocate di coach Gagliardi, si parte con la Polonia; Campionati Europei a squadre: gli Amateur difendono il titolo; Francesco Verde, il custode della difesa azzurra: Convinto che stupiremo; Europeo Under 20F, Italia-Islanda 79-86 (Giacchetti 20). Domani ottavo col Belgio (ore 17.00, Live YT FIBA).

LA SPAGNA U19 È CAMPIONE D’EUROPA Dopo aver sconfitto la Croazia in semifinale, la Spagna ha conquistato il 13° Europeo U19 battendo in finale la Germania. Decisive le reti dei due 2007 Hugo López del Villarreal e di Mario Rivas del Real Madr x.com

Non c'è storia: 5 partite vinte su altrettante giocate nonostante Lamine e Cubarsì siano già in nazionale maggiore. Le stelle? Junyent e PitarchNon c'è storia: 5 partite vinte su altrettante giocate nonostante Lamine e Cubarsì siano già in nazionale maggiore. Le stelle? Junyent e Pitarch ... gazzetta.it

Italia agli Europei Under 19: i convocati, gli avversari, il girone e dove vedere le partite in TVI convocati sono venti. Tredici sono nati nel 2007. Cinque di loro sono classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe). I più giovani sono due attacc ... fanpage.it