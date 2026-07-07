Spagna il segreto è Yamal? Macché è la difesa che non ha ancora preso gol

La Spagna ha conquistato i quarti di finale del Mondiale senza aver subito gol finora. La squadra si distingue per la solidità della difesa, che ha mantenuto inviolata la porta in tutte le partite finora giocate. Non ci sono state reti contro e le partite sono state caratterizzate da un gioco compatto e organizzato. La squadra si è affidata a una rosa di alto livello, senza una singola stella dominante.

La Spagna è approdata ai quarti di finale del Mondiale grazie all’alta qualità media della rosa, senza aver finora la stella assoluta che si prende tutta la scena. L’Argentina ha Lionel Messi, la Norvegia Erling Haaland, l’Inghilterra Harry Kane, la Francia ampia scelta ma il leader resta Kylian Mbappé. La Spagna risponde con Mikel Merino, che ha deciso l’ottavo con il Portogallo; oppure con Mikel Oyarzabal, quattro reti nelle precedenti partite. Si sta parlando di un campione d’Inghilterra con l’Arsenal e di un vincitore della Coppa del Re con la Real Sociedad, restando ai loro trofei freschi, ma rimangono due giocatori un passo dietro alle superstar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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