Sostenibilità nell’agricoltura Giovanni Premoli premiato a Roma

Premiato il giovane agricoltore Giovanni Premoli, grazie al suo lavoro che parla di sostenibilità, benessere animale e energie rinnovabili. Il tributo gli è stato assegnato venerdì, nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti di Piccolo Comune Amico, che si è tenuta a Roma, a Palazzo Rospigliosi. Un progetto realizzato da Codacons, in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa e il sostegno di alcuni sponsor, che ha celebrato piccoli borghi italiani capaci di valorizzare il territorio. Il premio Piccolo Comune Amico è dedicato all’attività dei giovani agricoltori under 30, che hanno come obiettivi sviluppo del territorio, sostenibilità e innovazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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