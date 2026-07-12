Sostenibilità nell’agricoltura Giovanni Premoli premiato a Roma

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane agricoltore è stato premiato a Roma per il suo lavoro incentrato su sostenibilità, benessere animale ed energie rinnovabili. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta venerdì a Palazzo Rospigliosi.

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Premiato il giovane agricoltore Giovanni Premoli, grazie al suo lavoro che parla di sostenibilità, benessere animale e energie rinnovabili. Il tributo gli è stato assegnato venerdì, nel corso della cerimonia di consegna dei riconoscimenti di Piccolo Comune Amico, che si è tenuta a Roma, a Palazzo Rospigliosi. Un progetto realizzato da Codacons, in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa e il sostegno di alcuni sponsor, che ha celebrato piccoli borghi italiani capaci di valorizzare il territorio. Il premio Piccolo Comune Amico è dedicato all’attività dei giovani agricoltori under 30, che hanno come obiettivi sviluppo del territorio, sostenibilità e innovazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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