sos casa di reclusione mozione in provincia di avs per il ritorno del garante dei detenuti

In provincia di Avs, manca il Garante dei detenuti. Matteo Bartolini, rappresentante di Avs, ha presentato una mozione in consiglio provinciale per istituire questa figura. La proposta mira a colmare questa assenza, che riguarda le funzioni di tutela e controllo sui diritti dei detenuti. La mozione sarà valutata dall’assemblea provinciale nei prossimi incontri.

La nostra provincia non ha il Garante dei detenuti. Matteo Bartolini di Avs presenta una mozione in consiglio provinciale affinchè venga colmata questa lacuna. Una richiesta che segue di poche settimane l’appello del deputato Fabrizio Benzoni di Azione dopo la sua visita istituzionale al carcere di Massa. Una battaglia che Azione ha portato in Comune. "A Massa – ha detto Benzoni – manca la figura, importante, del Garante dei detenuti, che faccia da collegamento tra il carcere e le amministrazioni locali. Come Azione abbiamo presentato una richiesta in tal senso e speriamo che possa arrivare". Ora arriva la mozione in Provincia di Bartolini. "Alla fine di giugno – afferma il consigliere di Avs – il Consiglio Regionale toscano ha approvato, a maggioranza, la relazione del Garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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