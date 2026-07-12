Sony non teme la protesta per i giochi PlayStation digitali | gli analisti spiegano perché non cambierà idea

Notizia in breve

Le proteste dei giocatori PlayStation contro la cancellazione di giochi digitali e gli abbonamenti PS Plus sono aumentate sui social, con screenshot di account modificati e petizioni che si avvicinano alle 200. Nonostante ciò, gli analisti affermano che Sony non cambierà posizione, confermando che la strategia di gestione dei giochi digitali rimarrà invariata. La compagnia ha ribadito che le politiche di abbonamento e rimozione dei contenuti continueranno secondo quanto stabilito nei termini di servizio.