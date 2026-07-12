Sony non teme la protesta per i giochi PlayStation digitali | gli analisti spiegano perché non cambierà idea

Da game-experience.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le proteste dei giocatori PlayStation contro la cancellazione di giochi digitali e gli abbonamenti PS Plus sono aumentate sui social, con screenshot di account modificati e petizioni che si avvicinano alle 200. Nonostante ciò, gli analisti affermano che Sony non cambierà posizione, confermando che la strategia di gestione dei giochi digitali rimarrà invariata. La compagnia ha ribadito che le politiche di abbonamento e rimozione dei contenuti continueranno secondo quanto stabilito nei termini di servizio.

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La protesta dei giocatori PlayStation è esplosa sui social network con una chiarezza disarmante: screenshot di abbonamenti PS Plus cancellati, petizioni che volano verso le 200.000 firme, una mobilitazione che ricorda le grandi rivolte digitali del passato. Eppure, secondo gli analisti del settore, tutto questo rumore potrebbe non scalfire minimamente la determinazione di Sony di abbandonare definitivamente i dischi fisici per i nuovi giochi PS5 dal gennaio 2028. La decisione della casa giapponese di interrompere la produzione di supporti fisici per tutti i nuovi titoli lanciati da quella data in poi ha scatenato una reazione violenta tra i possessori di console PlayStation. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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