PlayStation puoi perdere i giochi digitali dopo 36 mesi? Cosa dice davvero la clausola di Sony

Nel fine settimana, sui social media è scoppiata una polemica tra i possessori di PlayStation 5 riguardo a una clausola del servizio di Sony. La questione riguarda la possibilità di perdere i giochi digitali dopo 36 mesi di inattività dell’account. La discussione si è diffusa rapidamente, coinvolgendo molti utenti preoccupati di perdere i propri acquisti digitali.

Nel weekend è esplosa una polemica che ha attraversato i social media come un’onda d’urto, mettendo in agitazione migliaia di possessori di PlayStation 5. Al centro della discussione, una clausola contenuta nei Termini di servizio europei degli account PlayStation Network (PSN) che ha fatto scattare l’allarme: Sony potrebbe chiudere il tuo account PSN se rimane inattivo per 36 mesi, facendoti perdere l’accesso a tutti i giochi digitali acquistati. La tempistica di questa scoperta non potrebbe essere più delicata. Arriva infatti in un momento in cui Sony ha già acceso il dibattito annunciando la cessazione della produzione di giochi fisici per PlayStation 5 a partire da gennaio 2028, spingendo l’intera industria verso un futuro esclusivamente digitale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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