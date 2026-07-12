Nicolas Maupas e Greta Scarano condurranno le serate di apertura e chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Maupas ha riferito di essere ancora molto emozionato, con notti agitata e frequenti chiamate alla madre. La manifestazione, tra le più importanti del settore cinematografico, si svolgerà nel capoluogo veneto e prevede diversi eventi e proiezioni durante le dieci giornate.

Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura dell’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2 – 12 settembre 2026). Dopo quasi trent’anni torna una doppia conduzione a Lido: la precedente risale al 1998 quando Livia Azzariti e Alessandro Gassmann presentarono la cerimonia inaugurale della 55a Mostra diretta da Felice Laudadio. La scelta di Scarano e Maupas si deve ad Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra, che dall’anno scorso ha deciso di superare la tradizionale figura della madrina. Scarano con Maupas guideranno sul palco della Sala Grande del Palazzo del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sono ancora in piena adrenalina. Mi sono svegliato un po’ di volte queste notti e sento al telefono mia mamma due volte al giorno”: Nicolas Maupas condurrà il Festival di Venezia

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