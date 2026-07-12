Un nuovo sondaggio Ixè mostra un incremento dei consensi per un partito di centrodestra, che raddoppia i voti in tre mesi superando il 7%. Il partito è guidato da un leader di nome Vannacci. La crescita ha reso il partito decisivo negli equilibri politici del centrodestra, influenzando le prospettive per le prossime elezioni politiche. La variazione nei sondaggi ha sorpreso gli osservatori, contribuendo a un cambiamento nei rapporti di forza tra le forze politiche.

Il nuovo sondaggio Ixè fotografa un quadro politico in movimento, con Futuro nazionale protagonista della crescita più significativa. Il partito guidato da Roberto Vannacci raddoppia infatti i consensi nel giro di tre mesi, supera la soglia del 7% e diventa decisivo negli equilibri del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. La rilevazione, realizzata il 7 luglio, conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano, ma evidenzia anche un arretramento sia della formazione di Giorgia Meloni sia delle principali forze del centrosinistra. A cambiare realmente gli equilibri è però la crescita del movimento fondato dall’ex generale dopo la separazione dalla Lega. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi, raddoppio da urlo: “È solo grazie a lui!”. Ribaltone sconvolgente

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