Il festival del cinema fantastico e di fantascienza Sognielettrici tornerà a Milano dal 26 al 30 ottobre 2026 per la sua quinta edizione. La manifestazione si svolgerà negli spazi culturali del capoluogo lombardo, dedicata alle opere di genere speculative fiction e fantascientifiche. L’evento prevede proiezioni, incontri e approfondimenti sul cinema del fantastico, attirando appassionati e addetti ai lavori. La data e la location sono state ufficialmente annunciate.

Il grande cinema del fantastico e della speculative fiction si appresta a riconquistare gli spazi culturali del capoluogo lombardo. È stato ufficialmente annunciato il ritorno di Sognielettrici – Festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza, che per la sua attesa quinta edizione si terrà da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026. La manifestazione, promossa dall’Università IULM sotto la direzione artistica di Stefano Locati, si svolgerà presso lo IULM Open Space di Milano con una formula interamente a ingresso gratuito. Al grido del claim ufficiale “Riprendiamoci il futuro!”, la kermesse si propone come un appuntamento di ricerca culturale che parte dalle anteprime cinematografiche per aprirsi a contaminazioni con la letteratura, i fumetti, i videogiochi, la scienza e la filosofia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Sognielettrici 2026: torna a Milano il festival del cinema fantastico e di fantascienza

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