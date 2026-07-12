Sinner vola ancora | ecco come cambia il ranking ATP e quanto ha incassato a Wimbledon

Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon 2026 contro Alexander Zverev, aggiudicandosi il suo secondo titolo consecutivo sull'erba di Londra e il quinto Slam. La vittoria ha portato a un aumento del suo punteggio nel ranking ATP, che ora lo vede più in alto rispetto a prima. Inoltre, il giocatore ha incassato una cifra significativa, legata ai premi in denaro assegnati durante il torneo.

La vittoria di Jannik Sinner nella finale di Wimbledon 2026 contro Alexander Zverev non vale soltanto il secondo titolo consecutivo sull’erba londinese e il quinto Slam della carriera. Il successo permette infatti al numero uno del mondo di consolidare ulteriormente la leadership del ranking ATP e di incassare uno dei premi più ricchi dell’intera stagione. Ranking ATP: Sinner allunga su Zverev e Alcaraz. Sinner era già matematicamente certo di conservare il primo posto del ranking mondiale, indipendentemente dall’esito della finale. Con il trionfo sui prati di Church Road, però, l’azzurro difende i 2.000 punti conquistati dodici mesi fa e sale a 13. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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