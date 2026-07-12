Il tennista è arrivato a Wimbledon e ha fatto il suo ingresso sul campo numero 16, accolto dall’applauso e dalla sicurezza. Dopo aver salutato il pubblico, si è spostato a bordo campo per scambiare qualche parola con gli allenatori, sorridendo in un’atmosfera tranquilla. Le immagini mostrano l’atleta tra la folla, prima di affrontare gli ultimi scambi prima della finale.

Prima l’ingresso sul campo numero 16 circondato dall’affetto del pubblico e dalla sicurezza. Poi uno scambio di battute a bordocampo con Vagnozzi e Cahill, tra tanti sorrisi e un clima sereno. Infine un breve allenamento – il classico warm up del giorno della partita – a poche ore dalla finale a Wimbledon contro Alexander Zverev, in programma oggi alle 17. Jannik Sinner si è mostrato parecchio rilassato, ha scherzato con i coach, quasi a voler stemperare la tensione verso l’appuntamento più prestigioso dell’anno tennistico. L’azzurro ha poi scambiato a buona intensità, con grande concentrazione: ha sbagliato pochissimo nel corso dell’allenamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner è arrivato a Wimbledon: le immagini tra la folla, poi gli ultimi scambi prima della finale

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SINNER DISTRUGGE STRUFF A WIMBLEDON: L'ITALIANO VINCE E VOLA IN SEMIFINALE

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