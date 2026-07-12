Dopo aver vinto a Wimbledon, Jannik Sinner si è incontrato con membri della famiglia reale britannica al loro palazzo. Durante l'incontro, ha scambiato alcune parole con il principe William, la principessa Kate e i loro figli, George e Charlotte. Tra i commenti, il tennista ha chiesto al principe se giocasse a tennis, in un momento che ha visto sorrisi e conversazioni spontanee, lontano dai convenevoli ufficiali.

Non un semplice saluto di protocollo, ma un incontro autentico, ricco di curiosità e sorrisi. Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner ha conversato con la Royal Family e il colloquio con il principe William, la principessa Kate e i figli George e Charlotte è andato ben oltre i tradizionali complimenti. I reali hanno tempestato di domande il due volte campione dello Slam londinese, mostrando un interesse sincero, soprattutto il principe William, particolarmente coinvolto nel parlare delle condizioni di gioco. Con la splendida coppa dorata tra le mani, Sinner si è presentato al cospetto della famiglia reale quasi al completo. Assente soltanto il piccolo Louis, il terzogenito di William e Kate, otto anni e un carattere decisamente vivace, ritenuto forse ancora troppo giovane per affrontare il rigido protocollo dell'evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Gazzetta.it - Sinner con la coppa dai reali d'Inghilterra. Jannik al Principino: "Giochi a tennis?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner FIRING on Centre Court! | Jannik Sinner v Nuno Borges | Highlights | Wimbledon 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Jannik Sinner, l'impensabile vigilia della finalissima a Wimbledon: "Credo giochi l'Inghilterra..."

Tutti pazzi per il principino Louis al balcone reale: fa le smorfie, si stacca dai reali e guarda gli aerei per conto suo. Mentre George riesce a trattenere lo starnutoIl principino Louis ha attirato l’attenzione dei presenti al balcone reale, facendo smorfie e staccandosi dai membri della famiglia per guardare gli...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic oggi a Wimbledon 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon, ecco a che ora si giocherà la finale Sinner-Zverev; Sinner vs Djokovic, 11ma sfida a Wimbledon: la storia della rivalità; Quanto guadagna Jannik Sinner? Il patrimonio netto del miglior tennista italiano.

Sinner con la coppa dai reali d'Inghilterra. Jannik al Principino: Giochi a tennis?Il cerimoniale post-vittoria va oltre il protocollo. Sinner chiede al piccolo George se gioca a tennis. Sì, ogni fine settimana ... gazzetta.it

Kate Middleton, la Regina di Wimbledon e il Re del Tennis: il significato del trionfo di Sinner sotto gli occhi di Kate MiddletonIl Centre Court di Wimbledon non è solo il palcoscenico tennistico più prestigioso del mondo, ma è anche il luogo in cui lo sport incontra la massima tradizione ... leggo.it

Le possibilità di Djokovic contro Sinner sono migliori o peggiori rispetto a quelle che aveva all'AO 2026? reddit