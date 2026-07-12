Simona Ventura ha annunciato che presto condurrà un nuovo programma, senza specificarne il titolo. La conduttrice ha smentito di essere senza lavoro, dopo aver partecipato a diversi progetti televisivi tra reality e intrattenimento. Ha condiviso di essere impegnata in un progetto molto bello, anche se i dettagli non sono stati ancora svelati. La presentatrice ha comunque rassicurato i fan sulla sua attività futura.

Dopo un periodo ricco di impegni televisivi, tra reality e intrattenimento, Simona Ventura rassicura il pubblico e anticipa un nuovo progetto ancora avvolto nel mistero. Leggi anche: Pessima notizia per Simona Ventura, è andata a Mediaset ma ora è rimasta con un pugno di mosche in mano: futuro nero Il futuro professionale di Simona Ventura continua a suscitare curiosità tra gli spettatori e gli appassionati della televisione italiana. Dopo una stagione particolarmente intensa, la conduttrice si sta concedendo un periodo di tranquillità insieme alla propria famiglia. L’assenza di nuovi programmi annunciati ufficialmente aveva però alimentato alcune domande riguardanti i suoi prossimi impegni professionali. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Simona Ventura è rimasta senza lavoro? Lei nega e rivela che presto condurrà un programma molto bello: di cosa si tratta?

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