Un dirigente di un'importante trasmissione televisiva ha espresso, in modo anonimo, disappunto per il licenziamento di un noto conduttore. La decisione, avvenuta senza nome, ha suscitato reazioni tra i collaboratori dello stesso programma, alcuni dei quali si sono chiesti come si possa agire in questo modo. All’interno della redazione si discutono ora le implicazioni di un’indagine in corso, che coinvolge anche rapporti tra il conduttore e una figura legata a un’inchiesta giudiziaria, oltre a un attentato subito dal conduttore stesso.

I dubbi iniziano a farsi strada anche all'interno della redazione di Report, dubbi figli dell'inchiesta su Valter Lavitola, del rapporto di Sigfrido Ranucci con quest'ultimo e dello strano attentato che ha colpito proprio Ranucci. Mentre il caso continua ad allargarsi e a sollevare interrogativi, il clima nella storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3 sarebbe diventato sempre più teso. A contribuire ad alimentare le perplessità sono anche le numerose dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da Lavitola. L'ex faccendiere, che in passato era stato definito da Ranucci un "amico geniale", sta infatti raccontando dettagli e retroscena di un rapporto che, a suo dire, sarebbe andato avanti per anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci "liquidato" dal big di Report sotto anonimato: "Ma ora con che faccia..."

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