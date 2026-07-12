A volte la differenza può farla uno scossone. Le parole di Thomas Tuchel hanno ribaltato l'Inghilterra durante l'hydration break. Intorno al 25', dopo un inizio di partita opaco dovuto alle poche occasioni avute, l'allenatore tedesco ha parlato ai suoi in modo chiaro. Intervistato dal Daily Mail, l'esperto di labiale Nicola Hickling ha analizzato il discorso di Tuchel estrapolando queste frasi: "Dovete lavorare di più e muovervi più velocemente. State solo fermi, devo dirvelo. Ascoltate quello che vi dice lo staff. Dobbiamo tenere le nostre posizioni. Palla più bassa, meno spinte, più attenzione al pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Siete fermi in campo, muovetevi!": il labiale di Tuchel che sgrida l'Inghilterra durante il break

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Effetto hydration break per l'Inghilterra: così Tuchel ha ribaltato l'RD CongoDurante la partita, l’allenatore dell’Inghilterra ha chiesto un hydration break, una pausa durante il secondo tempo che ha permesso alla squadra di...

Tuchel si ispira all'Nba: gli schemi dell'Inghilterra per colpire al rientro dai water breakDurante le pause per il caldo, la squadra utilizza schemi già preparati per sorprendere gli avversari.