Durante le pause per il caldo, la squadra utilizza schemi già preparati per sorprendere gli avversari. Il tecnico inglese ha preso esempio dalle Finals NBA, adattando questa strategia alle partite di calcio. Dopo i water break, i giocatori eseguono schemi precisi, pronti a sfruttare eventuali spazi lasciati dagli avversari. La strategia mira a mantenere alta l’intensità e l’efficacia durante le pause di gioco.

Thomas Tuchel ha deciso di non lasciare niente al caso nel tentativo di far vincere all’Inghilterra il suo primo Mondiale dal 1966. Giocatori in ritiro in Florida dal primo giugno e in campo nelle ore più calde per abituarli a temperatura e umidità previste durante il torneo in Usa, Messico e Canada. Gestione maniacale degli allenamenti e tanti momenti di squadra per fare gruppo. Un’amichevole con una squadra di quarta divisione Usa, il Miami United, per equilibrare il numero di minuti che ogni giocatore avrà nelle gambe prima del debutto con la Croazia di mercoledì prossimo. C’è anche un altro dettaglio che lo staff del primo ct straniero dell’Inghilterra dopo Fabio Capello sta studiando: la gestione della partita dopo i "water break", le pause di 3’ che la Fifa ha introdotto per combattere il caldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tuchel si ispira all'Nba: gli schemi dell'Inghilterra per colpire al rientro dai water break

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