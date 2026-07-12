A causa della prolungata siccità, alcuni Comuni hanno già adottato ordinanze per limitare l’uso dell’acqua. I primi sono stati Maissana, Varese Ligure e Riccò del Golfo. Nei prossimi giorni, altri potrebbero seguire l’esempio. Acam Acque ha inviato una comunicazione ai Comuni dell’area territoriale, chiedendo di emettere ordinanze specifiche per ridurre il consumo di acqua da parte dei cittadini.

VAL DI VARA I primi sono stati i Comuni di Maissana, Varese Ligure e Riccò del Golfo, ma nei prossimi giorni la lista potrebbe allungarsi. La prolungata siccità ha spinto Acam Acque a scrivere ai Comuni dell’ambito territoriale invitandoli a emettere ordinanze ad hoc per sollecitare i cittadini a essere molto parsimoniosi nel consumo d’acqua. Nella missiva inviata ai sindaci della provincia, la direzione di Acam Acque mette in evidenza "l’eccezionale scarsità di apporti pluviometrici efficaci registrata negli ultimi mesi, che si sta protraendo anche nella stagione estiva, con deterioramento della disponibilità di risorsa idrica naturale, in particolar modo sugli acquedotti alimentati esclusivamente da sorgenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siccità, calano le risorse idriche. Scattano le ordinanze dei Comuni

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