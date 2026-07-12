si insediano 11 nuovi militari nelle stazioni della provincia di massa carrara

Sono stati assegnati 11 nuovi militari alle stazioni della provincia di Massa Carrara. L’obiettivo è aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La decisione riguarda l’insediamento di personale nei vari punti di servizio della zona. La misura si inserisce in un piano di potenziamento delle attività di controllo e presidio. I nuovi militari sono stati distribuiti nelle stazioni locali per svolgere compiti di pattugliamento e assistenza alla popolazione.

CARRARA – L’organico del comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara si amplia con 11 nuovi militari assegnati alle stazioni della provincia, un potenziamento mirato a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio. I nuovi carabinieri, di cui sette formati nel 144esimo corso che avevano già incontrato qualche giorno fa il comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale di brigata Pierluigi Solazzo, e quattro provenienti da altri reparti d’Italia (tra cui un luogotenente e un brigadiere), sono stati accolti presso la caserma Plava di Massa dal comandante provinciale, colonnello Alessandro Dominici, che ha ricordato loro i valori dell’Arma, i principi di responsabilità, la centralità del servizio alla comunità e di vicinanza ai cittadini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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