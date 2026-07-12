Ieri a Pontedera, tra via Montanara e corso Matteotti, un giovane con ferite e sangue si è aggirato nel centro cittadino intorno a mezzogiorno. Sono state chiamate le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno prestato assistenza al ragazzo. La zona è stata messa in sicurezza e sono stati avviati accertamenti sulla natura delle ferite e sul motivo dell’alterazione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

Pontedera, 12 luglio 2026 – Momenti di concitazione e paura, ieri intorno a mezzogiorno, tra via Montanara e corso Matteotti a Pontedera per il soccorso a un giovane ferito e in evidente stato di alterazione psico-fisica. Sono intervenuti gli agenti della polizia e della polizia locale e i soccorritori della Misericordia e il medico dell’automedica del 118. Il ritrovamento e i primi accertamenti. Il giovane, vestito con soli pantaloncini, perdeva sangue da una gamba ed è entrato in un negozio. Per terra è stato trovato il portafogli. Secondo quanto avrebbe accertato la polizia non avrebbe subito alcuna aggressione ma si sarebbe ferito da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si aggira insanguinato in pieno centro

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