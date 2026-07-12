Sfoggiati a profusione in passerella nella vita reale appaiono ingombranti e rumorosi Ecco qualche dritta per padroneggiare il trend con stile

Da amica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le sfilate della primavera estate 2026, i bracciali oversize sono stati protagonisti assoluti. Le passerelle hanno mostrato accessori vistosi e ingombranti, in netto contrasto con l’uso quotidiano, dove spesso vengono scelti modelli più discreti. La tendenza si afferma come una scelta di stile decisa, con i gioielli di grandi dimensioni che non accennano a passare di moda, anche se i pezzi minimalisti continuano a mantenere il loro pubblico.

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Le sfilate della primavera estate 2026 hanno parlato chiaro. Quando si parla di bijoux, le mezze misure non sono ammesse. E, se da un lato, i gioielli minimalisti non passano mai di moda, è stata la tendenza bracciali oversize a dominare incontrastata. Ovunque sono stati avvistati bangle e armcuff d i grandi dimensioni nei colori e nei materiali più svariati. Ma è soprattutto il modo di indossarli a creare il trend. Anche in questo caso non bisogna essere discrete. I bracciali devono essere almeno due. Tre è il numero perfetto, ma si può arrivare anche a portarne molti di più alla volta. Per prendere ispirazione su quali modelli abbinare ai diversi outfit, basta dare un’occhiata alle collezioni di maison come Chanel, Balmain, Moschino, Eliee Saab, Ashlyn e Cynthia Rowley. 🔗 Leggi su Amica.it

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