serie c il carpi con dorando abbonamenti al via

Il Carpi ha annunciato l’apertura delle sottoscrizioni per gli abbonamenti stagionali, mentre sui social è comparsa un’immagine di Dorando Pietri con la maglia del club e il numero 19 di Rossini. L’immagine mostra il celebre maratoneta mentre corre verso il traguardo nella maratona di Londra. La figura di Pietri è raffigurata con la divisa del Carpi, creando un collegamento simbolico tra passato e presente del club.

di Davide Setti CARPI C’è il mitico Dorando Pietri che corre verso il traguardo della maratona di Londra con la maglia del Carpi e sui pantaloncini il suo numero 19, quello che in biancorosso porta l’altro carpigiano Matteo Rossini. Alle sue spalle la spinta è quella della curva Bertesi-Siligardi. ’Fino all’ultimo respiro’ è il claim scelto dalla società biancorossa per lanciare la campagna abbonamenti 2026-27 che aprirà mercoledì 15, giorno del raduno per il terzo anno di fila in C. I prezzi sono rimasti identici alla scorsa stagione e addirittura sono scesi per le due tribune laterali e comprendono 18 gare su 19 perché una sarà ’giornata biancorossa’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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